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Закон, порядок, государство

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Соединение атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота награждено орденом Нахимова

Соединение атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения Тихоокеанского флота награждено орденом Нахимова

Согласно воинскому ритуалу, адмирал Александр Моисеев прикрепил к знамени соединения орден Нахимова и орденскую ленту на общем построении экипажей атомных подводных крейсеров.

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