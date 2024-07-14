Клишас с иронией отреагировал на заявления Байдена в связи со стрельбой на митинге Трампа

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас с иронией отреагировал на заявления президента США Джо Байдена о невозможности назвать стрельбу на митинге американского экс-президента Дональда Трампа покушением.
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