Глава СК Бастрыкин поручил проверить статус сносимых бань Недлер

В Петербурге полным ходом идет строительство Большого Смоленского моста: в Невском районе на правом берегу расчищают площадку под стройку, на левом берегу — уже забетонировали первую опорную стойку эстакады.
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