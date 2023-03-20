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У границ России были зафиксированы два стратегических бомбардировщика США

У границ России были зафиксированы два стратегических бомбардировщика США

В Национальном центре управления обороной РФ вечером в понедельник, 20 марта, сообщили, что над Балтийским морем ранее сегодня были зафиксированы два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США.

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