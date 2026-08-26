«Фундамент суверенитета государства»: как адаптируют к новой реальности образование Югры

Стратегические задачи по созданию единого образовательного пространства, сохранению истории и духовно-нравственных ценностей обсудили на традиционном августовском совещании педагогических работников Югры.
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