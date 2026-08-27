От ННК до ночных поставок: Лимаренко рассказал о решении проблем с топливом на Сахалине

Сахалинские власти договорились с ННК о взаимодействии для стабилизации ситуации с топливом. Об этом губернатор Валерий Лимаренко сообщил 27 августа на пресс-конференции с руководителями и редакторами областных СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии