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СахПресс

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От ННК до ночных поставок: Лимаренко рассказал о решении проблем с топливом на Сахалине

От ННК до ночных поставок: Лимаренко рассказал о решении проблем с топливом на Сахалине

Сахалинские власти договорились с ННК о взаимодействии для стабилизации ситуации с топливом. Об этом губернатор Валерий Лимаренко сообщил 27 августа на пресс-конференции с руководителями и редакторами областных СМИ.

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