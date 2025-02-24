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Царьград

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55-летний турок поселился в пещере после того, как потерял дом из-за землетрясения

55-летний турок поселился в пещере после того, как потерял дом из-за землетрясения

Duvar: лишившийся дома во время землетрясения в Турции мужчина переехал жить в пещеру.Потерявший во время землетрясения дом житель Турции решил жить в пещере.

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