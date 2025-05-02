Это обязательно нужно розам в мае: всего два компонента на ведро, и они покроются бутонами всплошную Ольга БезродняяАгрономы не устают напоминать о важности двух компонентов для успешного роста и цветения роз, для чего нужно провести подкормку в мае, состоящую из двух компонентов.
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