Соболенко не смогла выйти в финал Итогового турнира года

Соболенко в двух сетах уступила Иге Швентек в полуфинале итогового турнира года. В ночь на 6 ноября в Канкуне завершился полуфинальный матч Итогового турнира года в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Арина Соболенко встречалась со второй ракеткой мира Игой Швентек.
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