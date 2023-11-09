Перед судом в Краснодаре предстанет пьяница, напавший на фельдшера скорой

Перед судом в Краснодаре предстанет пьяница, напавший на фельдшера скоройПрокуратурой Западного округа Краснодара утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.
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