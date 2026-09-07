В результате атаки БПЛА в Киевском районе Донецка пострадали 4 человека – женщина 1988 года рождения, мужчины 2010 года рождения, 1962 года рождения и 1991 года рождения.
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