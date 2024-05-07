Гарик Харламов намекнул на помолвку с Катериной Ковальчук

На пальце невесты теперь красуется солидное кольцо. В Сети появился ролик, в котором Гарик Харламов крупным планом демонстрирует помолвочное кольцо с солидным камнем на руке своей возлюбленной Катерины Ковальчук.
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