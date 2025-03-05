Куряне могут посетить фотовыставку монет, посвящённых Александру Сергеевичу Пушкину

<p style="text-align:justify"><strong>Изображение поэта появилось впервые в 1984 году на советском рублей, а на данный момент существует более 20 памятных момент, которые посвящены Александру Сергеевичу Пушкину и его творчеству.
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