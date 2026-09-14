Под Таганрогом пенсионерка забила мужа лестницей и тростью

В Ростовской области 68-летняя пенсионерка поссорилась с мужем и напала на него с тростью и металлической лестницей, пострадавший получил тяжелые травмы, его не спасли.
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