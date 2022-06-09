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Самая долгожданная премьера на российском авторынке. Представлен брутальный кроссовер Haval Dargo – с полным приводом, «роботом», 2-литровым двигателем мощностью 192 л.с и богатым оснащением

Самая долгожданная премьера на российском авторынке. Представлен брутальный кроссовер Haval Dargo – с полным приводом, «роботом», 2-литровым двигателем мощностью 192 л.с и богатым оснащением

Haval официально представила кроссовер Dargo – это долгожданная новинка на российском автомобильном рынке, который в текущем году премьерами не избалован.

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