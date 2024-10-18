15 принципов жизни японцев, которые помогают им оставаться счастливыми

Японцы уже давно заслужили славу самого спокойного и умиротворенного народа. Вспомнить хотя бы знаменитый случай на футболе, когда после проигрыша любимой команды группа японских болельщиков не покинула стадион с криками ярости, а по собственному желанию осталась собирать мусор.
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