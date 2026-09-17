Повысить минимальную зарплату до 8 000 леев (455 долларов) не так просто - Минфин Молдовы

Министр финансов Молдовы Виктория Белоус заявила, что вопрос повышения минимальной зарплаты необходимо обсудить с профсоюзами и работодателями, поскольку такое решение повлечет дополнительные расходы для государства и бизнеса.
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