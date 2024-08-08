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Эксперт рассказал, как ВС России будут бороться против F-16 на Украине

Эксперт рассказал, как ВС России будут бороться против F-16 на Украине

Истребители F-16 ВВС Украины© AP Photo / Efrem Lukatsky Поставленные Украине истребители F-16 производились более тридцати лет назад голландскими авиастроителями в соответствии с лицензионным соглашением в модернизациях, весьма далеких от прототипа, так что они никак не восстановят паритета в воздухе, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.

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