Эксперт рассказал, как ВС России будут бороться против F-16 на Украине

Истребители F-16 ВВС Украины© AP Photo / Efrem Lukatsky Поставленные Украине истребители F-16 производились более тридцати лет назад голландскими авиастроителями в соответствии с лицензионным соглашением в модернизациях, весьма далеких от прототипа, так что они никак не восстановят паритета в воздухе, заявил РИА Новости почетный доктор Института истории имени А.