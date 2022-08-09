В Архангельской области отчим подозревается в истязании несовершеннолетней падчерицы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины из Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.
Происшествия12 подписчиков
Популярные статьи
- По поручению Председателя Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшего к пожару в Московской области
- Лаборатория в палатках. В Московской области полицейские пресекли производство наркотиков
- Бизнесмен из Северной Осетии пытался незаконно получить более 21 млн рублей при возмещении НДС
Свежие комментарии