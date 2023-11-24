Морской лев напал на акулу у берегов Калифорнии: видео

Момент, когда добыча становится хищником. Жительница Калифорнии Лорианна Хеспе запечатлела на камеру момент, когда крупный морской лев (Otariinae) напала на синюю акулу (Prionace glauca) в заливе Монтерей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии