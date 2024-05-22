Власти Венесуэлы отключают майнинговые фермы и проводят массовые аресты майнеров

Министерство энергетики Венесуэлы, при поддержке полиции, начало принудительное обеспечение выполнения правительственной директивы о контроле за потреблением электроэнергии и прекращении деятельности всех майнинговых компаний.
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