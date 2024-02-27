Патрушев: США будут усиливать давление на независимые страны, включая Россию

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии заявил, что Вашингтон будет наращивать политическое и экономическое давление на независимые страны, в том числе на Россию и государства Латинской Америки, передает RT.