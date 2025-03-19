«Медь гораздо лучше». Nvidia пока не будет использовать новую оптическую технологию для GPU, но применит её в чипах для сетевого оборудования

Новая перспективная технология чипов, направленная на сокращение энергопотребления, пока недостаточно надежна для использования во флагманских графических процессорах (GPU) Nvidia, как заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
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