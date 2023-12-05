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Астроном рассказал о последствиях появления корональной дыры на Солнце

Астроном рассказал о последствиях появления корональной дыры на Солнце

Подобные явления возникают в момент минимальной активности звезды, а значит появление крупной дыры можно считать необычным случаем Астроном Николай Демин рассказал, к чему может привести появление корональной дыры на Солнце.

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