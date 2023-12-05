Астроном рассказал о последствиях появления корональной дыры на Солнце

Подобные явления возникают в момент минимальной активности звезды, а значит появление крупной дыры можно считать необычным случаем Астроном Николай Демин рассказал, к чему может привести появление корональной дыры на Солнце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии