«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени. Манчестер Сити – Солфорд Сити Дата проведения 11 января, 20:45, «Этихад» превью матча онлайн статистика коэффициенты Статистика Кубка Англии.
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