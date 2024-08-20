«Хаббл» получил изображение сверхновых в рукаве спиральной галактики

Яркий рукав галактики UGC 11861 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick Среди газовых облаков и темных струй пыли галактика UGC 11861 активно формирует новые звезды, которые можно заметить в светящихся голубых пятнах на ее внешних рукавах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии