Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Светлана Арт
    Этого вора давно пора посадить , где прокуратура? Конфискация должна быть у всей родни !Богатые тоже плачут
  • Lana_Borei Иванова
    Нет. Это жизнь.                      За пример взяла Евгению Добровольскую. Светлая ей память. Ещё раз - это жизнь."Зачал и провалив...
  • Сергей Храмов
    Договор с Трампов определен его сроком на 3 года и далее возможно будут его перевыборы в последний его год будет подг...Украина — это мел...

"Зачал и проваливай, алименты плати и будь здоров": новая ценность отношений у современных женщин.

"Зачал и проваливай, алименты плати и будь здоров": новая ценность отношений у современных женщин.

Убежденный холостяк Не у всех. Но есть экземпляры. Были у знакомых в период праздников, пообщались.

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Комментарии
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Лариса Шемисова
А детей потом в дет дом.
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1 час.
Лариса Шемисова
А из семя может и борщевик вырасти.
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1 час.
Lana_Borei Иванова
Нет. Это жизнь.                      За пример взяла Евгению Добровольскую. Светлая ей память. Ещё раз - это жизнь.
Ответить
24 мин.

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