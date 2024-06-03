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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Блатов: «По моей самооценке трудно ударить – она где-то в небе. Чуть-чуть снизилась до облаков, но сейчас идет обратно»

Ранее форвард принес победу «Тандему» в 7-м туре пятого сезона Winline Медиалиги в матче против «Родины Медиа» (1:0).

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