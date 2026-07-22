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Daily Storm

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Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на попытки дестабилизации

Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на попытки дестабилизации

Президент отметил рост ВВП в мае на 0,3% и профицит федерального бюджета в июнеСостояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на попытки дестабилизации, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

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