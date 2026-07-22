Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, несмотря на попытки дестабилизации

Президент отметил рост ВВП в мае на 0,3% и профицит федерального бюджета в июнеСостояние российской экономики остается устойчивым, несмотря на попытки дестабилизации, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии