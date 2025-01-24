Трамп депортирует мигрантов с выданным при Байдене разрешением на въезд в США

Президент США Дональд Трамп предоставил полномочия иммиграционной и таможенной полиции депортировать мигрантов, которым разрешили въезд на территорию Соединенных Штатов при бывшем американском лидере Джо Байдене.
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