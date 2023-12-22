Русские солдаты пленили группу боевиков ВСУ в Херсонской области

Украинские солдаты высадились на Левобережье Херсонщины прямо в засаду.Новостной телеграм-канал "Херсонский Вестник" сообщает, что группа украинских боевиков, состоящая из троих человек, пыталась пересечь Днепр с целью проведения диверсионных операций в тылу у русских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии