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Медведев заявил о возможности использования Россией ядерного оружия для защиты

Медведев заявил о возможности использования Россией ядерного оружия для защиты

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ.

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