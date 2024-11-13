В Санкт-Петербурге тракториста насмерть придавило контейнером

В Санкт-Петербурге тракторист погиб под тяжелым контейнером. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации источника, 62-летний мужчина не зафиксировал трактор на ручном тормозе, в результате чего машина наехала на него.
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