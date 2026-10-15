Жительница Иркутска, опубликовавшая на днях ролик с нападением на неё из-за хиджаба, призналась, что создала фейк о "злых русских".
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Русской бы уже влепили по Статья 282 Уголовного кодекса РФ по полной!
Это статья Статья 282 Уголовного кодекса РФ ее дом ТЮРЬМА лет так на пять!!И депортация если мигрантка!!