Путин отметил личный вклад Рахмона в упрочение союзничества РФ и Таджикистана

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, отметив его личный вклад в упрочение союзничества между Российской Федерацией и Таджикистаном и в наращивании связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.