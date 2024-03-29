В Новосибирске пройдет масштабное событие для турбизнеса – Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

С 3 по 5 апреля в Новосибирске пройдет Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». Масштабное событие в сфере туриндустрии объединит деловую программу VI Сибирского туристического форума и выставку HoReCa Сибирь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии