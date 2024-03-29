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В Новосибирске пройдет масштабное событие для турбизнеса – Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

В Новосибирске пройдет масштабное событие для турбизнеса – Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

С 3 по 5 апреля в Новосибирске пройдет Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». Масштабное событие в сфере туриндустрии объединит деловую программу VI Сибирского туристического форума и выставку HoReCa Сибирь.

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