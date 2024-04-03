Помощь от Ксюши Собчак

N Nata Автор не лукавь ! Не пострадавшим в "Крокусе" перевел денюжку Моргенштерн, а одному конкретному персонажу. Согласна, он совершил хороший поступок, но не он один, только , видимо для Моргенштерна , национальностью не вышли.

лл лина любимцева Если от таких принять так называемую "помощь" - человеку все боком выйдет. Не связывайтесь сатанистами!! .... А про корону Киркорова, которую "хотелось бы поправить лопатой" - здорово сказано!! Смеялась... Давно искала выражение, достойное его короны, а тут вы со своей версией!! Одобряю!!