Театр абсурда
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Театр абсурда

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Помощь от Ксюши Собчак

Помощь от Ксюши Собчак

Дилетант о политике Знаете, я сегодня в первый раз, наверно, в жизни испытала на себе точное понимание того, что означает расхожая фраза "двойные стандарты".

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Комментарии
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N
Nata
Автор не лукавь ! Не  пострадавшим в &quot;Крокусе&quot; перевел денюжку Моргенштерн, а одному конкретному персонажу. Согласна, он совершил хороший поступок, но не он один, только , видимо для Моргенштерна , национальностью не вышли.
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14 час.
лл
лина любимцева
Если от таких принять так называемую &quot;помощь&quot; - человеку все боком выйдет. Не связывайтесь сатанистами!!  .... А про корону Киркорова, которую &quot;хотелось бы поправить лопатой&quot;  - здорово сказано!!  Смеялась... Давно искала выражение, достойное его короны, а тут вы со своей версией!! Одобряю!!
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13 час.
Алексадр Савельев
Удивлен, Ксению еще не выгнали в израиль?
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13 час.

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