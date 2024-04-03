Дилетант о политике Знаете, я сегодня в первый раз, наверно, в жизни испытала на себе точное понимание того, что означает расхожая фраза "двойные стандарты".
Помощь от Ксюши Собчак
Комментарии
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N
Nata
Автор не лукавь ! Не пострадавшим в "Крокусе" перевел денюжку Моргенштерн, а одному конкретному персонажу. Согласна, он совершил хороший поступок, но не он один, только , видимо для Моргенштерна , национальностью не вышли.
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14 час.
лл
лина любимцева
Если от таких принять так называемую "помощь" - человеку все боком выйдет. Не связывайтесь сатанистами!! .... А про корону Киркорова, которую "хотелось бы поправить лопатой" - здорово сказано!! Смеялась... Давно искала выражение, достойное его короны, а тут вы со своей версией!! Одобряю!!
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13 час.
Алексадр Савельев
Удивлен, Ксению еще не выгнали в израиль?
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13 час.
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