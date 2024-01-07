А вот и мы: Безруков собрал детей и родителей в Сочельник

Актер нагрянул с семьей в квартиру своих папы и мамы. Эффектное появление Сергея Безрукова на сцене театра предоставлено пресс-службой Московского Губернского театраСергей Безруков накануне Нового года завершил свое участие в масштабном историческом сериале и теперь с чистой совестью проводит праздничные каникулы в кругу семьи, наслаждаясь идиллией.
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