А вот и мы: Безруков собрал детей и родителей в Сочельник

Актер нагрянул с семьей в квартиру своих папы и мамы. Эффектное появление Сергея Безрукова на сцене театра предоставлено пресс-службой Московского Губернского театраСергей Безруков накануне Нового года завершил свое участие в масштабном историческом сериале и теперь с чистой совестью проводит праздничные каникулы в кругу семьи, наслаждаясь идиллией.