TSMC подтвердила, что планирует начать производство 2-нм чипов к концу 2025 года, а 1,6-нм – еще через годКомпания TSMC, в ходе конференции Open Innovation Platform 2024 (OIP) в Амстердаме подтвердила, что планы компании на ближайшие несколько лет не изменились – чипы по 2-нм и 1,6-нм технологиях выйдут согласно ранее запланированному графику.