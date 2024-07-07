Иран представил танк Soleiman-402 На днях Иран представил модернизированную версию американского танка M60, которая получила обозначение Soleiman-402.
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Иран представил танк Soleiman-402 На днях Иран представил модернизированную версию американского танка M60, которая получила обозначение Soleiman-402.
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