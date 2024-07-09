В День семьи, любви и верности в горах Сочи "поженились" 80 пар

На сочинском курорте "Роза Хутор" в праздничный день работал символический ЗАГС.В День семьи, любви и верности на сочинском курорте "Роза хутор" в символическом ЗАГСе — "Розагс" "обручились" 80 пар, пишет "Ъ-Сочи".