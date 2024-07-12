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Пронедра

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Народные приметы подскажут, почему на Петра и Павла нельзя отдыхать у воды

Народные приметы подскажут, почему на Петра и Павла нельзя отдыхать у воды

Народные приметы подскажут, почему на Петра и Павла нельзя отдыхать у воды Ирина Орлонская12 июля православные верующие ежегодно отмечают День святых апостолов Петра и Павла.

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