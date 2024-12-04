Путин ответил на угрозы Трампа о введении пошлины на товары из стран БРИКС

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» заявил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не нуждается в каких-либо советах или рекомендациях.
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