«Правильные» экономисты во власти о безработице в России: «2×2 = 5»

В Минтруда жонглируют цифрами, но вряд ли имеют представление о трудовых ресурсах страны Валентин Катасонов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Недавно я в своей статье анализировал доклад Андрея Клепача, уже бывшего главного экономиста ВЭБ.
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