БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Правильные» экономисты во власти о безработице в России: «2×2 = 5»

«Правильные» экономисты во власти о безработице в России: «2×2 = 5»

В Минтруда жонглируют цифрами, но вряд ли имеют представление о трудовых ресурсах страны Валентин Катасонов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Недавно я в своей статье анализировал доклад Андрея Клепача, уже бывшего главного экономиста ВЭБ.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Не знаю как в других регионах, но к примеру в Московской области устроиться куда-либо работать руками коренному жителю тот ещё квест, где ему в отделах кадров напрямую говорят- &amp;quot; Сверху дано указание местных на работу не брать&amp;quot;
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