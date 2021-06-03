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В Самарской области сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

В Самарской области сотрудники органов внутренних дел выявили факт фиктивной регистрации

Участковыми уполномоченными полиции совместно с инспектором отдела по вопросам миграции ОМВД России по Ставропольскому району в ходе проверки в одном из сёл Ставропольского района был установлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

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