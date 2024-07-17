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На улице Неаполя появилась статуя раненого Дональда Трампа

На улице Неаполя появилась статуя раненого Дональда Трампа

В неаполитанском городе появилась статуя раненого кандидата в президенты США Дональда Трампа. Скульптура, выполненная мастером Марко Ферриньо, изображает окровавленное лицо кандидата, одну поднятую руку и двух мужчин, прикрывающих его.

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