На улице Неаполя появилась статуя раненого Дональда Трампа

В неаполитанском городе появилась статуя раненого кандидата в президенты США Дональда Трампа. Скульптура, выполненная мастером Марко Ферриньо, изображает окровавленное лицо кандидата, одну поднятую руку и двух мужчин, прикрывающих его.
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