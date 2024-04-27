REUTERS/Gleb Garanich Украинский политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе оговорился и заявил, что Киев украл 37 млрд гривен (около 1 млрд долларов) при строительстве фортификационных сооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии