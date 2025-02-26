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Царьград

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"Дайте людям пожить": мэр Покровска призвал Зеленского заключить мир с Россией

"Дайте людям пожить": мэр Покровска призвал Зеленского заключить мир с Россией

В администрации Покровска обратились к президенту Украины после новостей о наступлении армии России.Мэр Покровска Руслан Требушкин обратился к Владимиру Зеленскому на русском языке.

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