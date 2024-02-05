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Обожаю встречи одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и главное - без меня

Обожаю встречи одноклассников за то, что они проходят весело, душевно и главное - без меня

Диктор программы «Дежурная часть»:- Вчера вечером в квартиру к гражданину Сидорову ворвались неизвестныепреступники в масках и, угрожая предметом, похожим на пистолет,отобрали предмет, похожий на телевизор.

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ВД
Вовладар Даров
Ни ходил и не горю желанием на встречу выпускников школы!
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