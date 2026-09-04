«Это зверское поведение»: депутат Госдумы Аксёненко высказался об избиении продавца мигрантами в ТЦ Новосибирска

Om1: Новости Новосибирска Депутат Государственной думы Александр Аксёненко прокомментировал нападение на продавца, произошедшее в торговом центре на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «А зарплату остав...
- ЗЖ В Госдуме всерьез...
- «А зарплату остав...
Киргизбаева? Что, тоже на стройке работает, или как обычно за пособиями прикатила? Для азиатов и кавказоидов НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА НИ ПО РОЖДЕНИЮ НИ ПО ПРОСЬБЕ!!!!!!!!!!
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!
повесть всех черножопых
Она её била головой о кафельный пол, а не нанесла удар! Это видно на видео. Не надо искажать, чтобы мигрантка получила меньший срок.
И чё он высказался? Нам от этого высказывания типа легче должно стать? Где реальные действия от этих протирателей штанов и вредителей депутатов?
Всех пришлых тварей выгнать, очистить от них страну!
Враги заселяют страну врагами.