Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Это зверское поведение»: депутат Госдумы Аксёненко высказался об избиении продавца мигрантами в ТЦ Новосибирска

«Это зверское поведение»: депутат Госдумы Аксёненко высказался об избиении продавца мигрантами в ТЦ Новосибирска

Om1: Новости Новосибирска Депутат Государственной думы Александр Аксёненко прокомментировал нападение на продавца, произошедшее в торговом центре на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.

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олег архипов

Киргизбаева? Что, тоже на стройке работает, или как обычно за пособиями прикатила? Для азиатов и кавказоидов НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА НИ ПО РОЖДЕНИЮ НИ ПО ПРОСЬБЕ!!!!!!!!!!
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!